Ir al Pasto me recargó como jugador y como persona: Santiago Trellez

Santiago Trellez, en dialogo con El Camerino, dijo que su paso por el equipo nairñense fue fundamental en su carrera futbolística.

“Tuve dos o tres años de estar rodando mucho, de no asentarme en un equipo, uno a veces peca por esa juventud, por supuestamente ir a un mejor país o a un fútbol diferente y toma decisiones que a veces terminan siendo erradas”, contó.

En ese mismo sentido, expresó que cuando asumió el reto de ir a Pasto se “recargó como jugador y como persona”.

“Nada me lo han regalado, todo me lo he ganado, le tengo un cariño enorme a la gente a toda la hinchada, es una ciudad de concentración 100 por ciento en tu carrera, era un momento de mi vida que lo necesitaba”, enfatizó.

“No me avergüenza decirlo que me sirvió demasiado para terminar de madurar lo que me faltaba, y creo que hoy estoy viendo los frutos porque este año ha sido excepcional para mí”, agregó.

Trellez actualmente tiene 27 años y es jugador del Vitoria de Brasil.

