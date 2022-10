James estaría en la ‘revolución’ de Zidane ante Leganés

Zinedine Zidane revolucionará esta noche el once del Real Madrid ante el Leganés, con rotaciones por los descansos que concederá antes de medirse a Atlético de Madrid y Bayern Múnich, en un equipo titular sin Toni Kroos, Cristiano Ronaldo ni Gareth Bale, que pasaría a un dibujo 4-4-2 con numerosas novedades.



El Real Madrid presentará una cara nueva en su visita a Butarque, un once inédito sin tres jugadores indiscutibles de Zidane a los que dejó fuera de la convocatoria -Kroos, Cristiano y Bale-, que sumados a la precaución que tendrá con Dani Carvajal, apercibido de sanción a días del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, provocará numerosas novedades.



Regresarán al equipo titular tras entrar en rotación y descansar ante el Alavés Keylor Navas en la portería, Sergio Ramos y Marcelo en defensa, más Casemiro en el centro del campo una vez cumplida su sanción.



Las dudas que no se despejarán hasta última hora serán la presencia en el centro de la defensa de Pepe o Nacho Fernández, en el centro del campo de Luka Modric o Isco Alarcón, o los dos en función del sistema, que todo apunta a que pasará a ser 4-4-2 con Álvaro Morata en punta acompañado de Karim Benzema.



De esta manera el once del Real Madrid sería el formado por: Keylor Navas; Danilo, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Lucas Vázquez, James; Morata y Benzema.