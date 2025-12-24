En vivo
Blu Radio  / Política  / ¿Guiño de Juan Carlos Pinzón a la Gran Consulta por Colombia?: "El país reclama unión"

¿Guiño de Juan Carlos Pinzón a la Gran Consulta por Colombia?: "El país reclama unión"

Frente a los cuestionamientos sobre su futuro político en caso de no ser admitido en la consulta —el denominado "Plan B"—, Pinzón fue enfático en que su compromiso es con el servicio al país y no con cálculos electorales,. Destacó que su retorno desde los Estados Unidos tuvo como fin ofrecer una experiencia única en temas críticos para la nación.

