¿Guiño de Juan Carlos Pinzón a la Gran Consulta por Colombia?: "El país reclama unión"

En diálogo con Mañanas Blu, el exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, confirmó que se encuentra en conversaciones para integrarse a la denominada "Gran Consulta por Colombia", un bloque opositor que busca consolidar una candidatura única para enfrentar la crisis que atraviesa el país,.

Pinzón, quien fue uno de los primeros en proponer la necesidad de una consulta popular, manifestó que su intención responde a un clamor ciudadano por la unidad política. Según el exministro, Colombia enfrenta actualmente su peor crisis en años, citando problemas graves en materia de seguridad, inversión, educación, salud y relaciones internacionales.



Gran Consulta

La posible entrada de Pinzón a este bloque depende de un proceso de consenso entre los integrantes actuales del grupo, quienes han abordado el ingreso de nuevos candidatos de manera individual. Tras el reciente ingreso de la senadora Paloma Valencia y el Centro Democrático, Pinzón se mantiene optimista sobre su propia incorporación,.

El exministro reveló que ha mantenido conversaciones positivas con un grupo de figuras políticas de "primer nivel", entre los que destacan Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, David Luna y Juan Manuel Galán. Aunque las decisiones finales dependen del consenso de este grupo, Pinzón estima que habrá claridad sobre su participación en las próximas dos semanas.

Frente a los cuestionamientos sobre su futuro político en caso de no ser admitido en la consulta —el denominado "Plan B"—, Pinzón fue enfático en que su compromiso es con el servicio al país y no con cálculos electorales,. Destacó que su retorno desde los Estados Unidos tuvo como fin ofrecer una experiencia única en temas críticos para la nación.



Pinzón resaltó su trayectoria en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la obtención de resultados contra grupos criminales, así como su capacidad para gestionar la relación con Estados Unidos y movilizar inversión masiva,. Asimismo, mencionó su conocimiento en el sistema de salud como una herramienta para enfrentar la crisis del sector.

