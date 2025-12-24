Hyundai Kona eléctrica 2025: reseña, pros, contras, y opinión

Publicidad
La oferta de carros eléctricos en Colombia sigue creciendo, y este año llegó al país la alternativa eléctrica del superventas de Hyundai, la Kona, con un enfoque más práctico que aspiracional y una propuesta pensada para el uso diario.
Ubicado por debajo de la familia IONIQ en precio y sofisticación, la Kona EV apunta a quienes buscan dar el salto a un SUV eléctrico sin llegar a los valores de modelos más grandes o de corte premium.
En el mercado compite directamente con opciones como el Kia EV3, BYD Yuan Up, MG ZS EV.
El Kona Eléctrico 2025 mantiene la base conocida del modelo anterior, pero con mejoras en equipamiento y disponibilidad de tecnologías. Para Colombia, llega con un solo tren motriz eléctrico, enfocado más en eficiencia y comodidad que en desempeño deportivo.
El sistema eléctrico está compuesto por:
En condiciones reales de uso, esta autonomía resulta suficiente para desplazamientos urbanos y trayectos intermunicipales frecuentes, aunque queda por debajo de algunos competidores más recientes.
No es un eléctrico pensado para recorrer largas distancias de manera constante, sino para un uso diario predecible y planificado.
En carga, el modelo admite:
Uno de los cambios clave frente a generaciones anteriores está en el tamaño. La Hyundai Kona eléctrica 2025 es más grande, aunque sigue siendo un SUV subcompacto.
Dimensiones exteriores:
Estas cifras explican por qué el Kona conserva una buena maniobrabilidad en ciudad, sin renunciar a una mayor estabilidad y mejor aprovechamiento del espacio interior.
Capacidad de carga:
Frente a rivales directos, el Kona EV ofrece un baúl más amplio que el del Kia Niro EV, aunque sigue lejos del espacio general que propone un Ford Mustang Mach-E, que juega en otra categoría.
El habitáculo de la Kona Eléctrico 2025 prioriza la comodidad y la facilidad de uso. No apuesta por un diseño recargado, pero sí por soluciones prácticas.
Destacan:
La interfaz es clara, con gráficos legibles y una curva de aprendizaje corta, clave para usuarios que migran desde vehículos a combustión.
Todos los Kona eléctricos 2025 comercializados en Colombia incorporan el paquete Hyundai SmartSense, que incluye:
La Kona eléctrica 2025 no busca impresionar por cifras extremas ni por diseño futurista. Su fortaleza está en ser un eléctrico equilibrado, cómodo y fácil de convivir, pensado para ciudad y trayectos cotidianos.
Sacrifica autonomía frente a algunos competidores, pero lo compensa con buen equipamiento, tecnología intuitiva, y tamaño conveniente.