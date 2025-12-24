Hyundai Kona eléctrica 2025: reseña, pros, contras, y opinión

La oferta de carros eléctricos en Colombia sigue creciendo, y este año llegó al país la alternativa eléctrica del superventas de Hyundai, la Kona, con un enfoque más práctico que aspiracional y una propuesta pensada para el uso diario.

Ubicado por debajo de la familia IONIQ en precio y sofisticación, la Kona EV apunta a quienes buscan dar el salto a un SUV eléctrico sin llegar a los valores de modelos más grandes o de corte premium.

En el mercado compite directamente con opciones como el Kia EV3, BYD Yuan Up, MG ZS EV.



Motor, batería y autonomía Hyundai Kona eléctrica

El Kona Eléctrico 2025 mantiene la base conocida del modelo anterior, pero con mejoras en equipamiento y disponibilidad de tecnologías. Para Colombia, llega con un solo tren motriz eléctrico, enfocado más en eficiencia y comodidad que en desempeño deportivo.

El sistema eléctrico está compuesto por:



Motor sincrónico de imán permanente

Potencia máxima: 99 kW (133 hp)

Torque máximo: 255 Nm

Batería: 48,6 kWh (iones de litio)

Autonomía aproximada WLTP: hasta 370 km

En condiciones reales de uso, esta autonomía resulta suficiente para desplazamientos urbanos y trayectos intermunicipales frecuentes, aunque queda por debajo de algunos competidores más recientes.



No es un eléctrico pensado para recorrer largas distancias de manera constante, sino para un uso diario predecible y planificado.

En carga, el modelo admite:



Carga AC: alrededor de 5 horas y 15 minutos

Carga rápida DC (100 kW): del 0 % al 80 % en aproximadamente 45 minutos

Hyundai Kona eléctrica 2025 Foto: Blu Radio

Dimensiones y capacidades

Uno de los cambios clave frente a generaciones anteriores está en el tamaño. La Hyundai Kona eléctrica 2025 es más grande, aunque sigue siendo un SUV subcompacto.

Dimensiones exteriores:



Largo: 4.355 mm

Ancho: 1.825 mm

Alto: 1.585 mm

Distancia entre ejes: 2.660 mm

Altura al suelo: 151 mm

Estas cifras explican por qué el Kona conserva una buena maniobrabilidad en ciudad, sin renunciar a una mayor estabilidad y mejor aprovechamiento del espacio interior.

Hyundai Kona eléctrica 2025 Foto. Blu Radio

Capacidad de carga:



Baúl trasero: 466 litros

Baúl trasero con sillas abatidas: 1.300 litros

Baúl delantero (frunk): 27 litros

Frente a rivales directos, el Kona EV ofrece un baúl más amplio que el del Kia Niro EV, aunque sigue lejos del espacio general que propone un Ford Mustang Mach-E, que juega en otra categoría.



Interior y tecnología

El habitáculo de la Kona Eléctrico 2025 prioriza la comodidad y la facilidad de uso. No apuesta por un diseño recargado, pero sí por soluciones prácticas.

Destacan:



Pantalla central táctil de 12,3” con Apple CarPlay y Android Auto

Tablero digital Supervision de 12,3”

Aire acondicionado automático

Cargador inalámbrico

Levas en el volante para gestionar la regeneración

Modos de manejo

La interfaz es clara, con gráficos legibles y una curva de aprendizaje corta, clave para usuarios que migran desde vehículos a combustión.

Hyundai Kona eléctrica 2025 Foto: Blu Radio

Seguridad y asistencias

Todos los Kona eléctricos 2025 comercializados en Colombia incorporan el paquete Hyundai SmartSense, que incluye:



Frenado autónomo de emergencia (FCA)

Asistencia y seguimiento de carril (LKA y LFA)

Control crucero adaptativo con Stop & Go

Monitor de punto ciego (BVM)

Alerta de tráfico cruzado trasero

Cámara 360°

Seis airbags

Opinión de la Hyundai Kona eléctrica

La Kona eléctrica 2025 no busca impresionar por cifras extremas ni por diseño futurista. Su fortaleza está en ser un eléctrico equilibrado, cómodo y fácil de convivir, pensado para ciudad y trayectos cotidianos.

Sacrifica autonomía frente a algunos competidores, pero lo compensa con buen equipamiento, tecnología intuitiva, y tamaño conveniente.

Hyundai Kona eléctrica 2025 Foto: Blu Radio

Pros y contras del Hyundai Kona eléctrica 2025

Pros

Asientos cómodos y suspensión bien calibrada

Tamaño adecuado para ciudad sin sacrificar baúl

Alto nivel de tecnología y asistencias de seguridad

Interfaz clara y fácil de usar

Contras