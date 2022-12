James no se marchará del Real Madrid en enero: Jorge Mendes

La ‘novela’ de James en España no para a raíz de sus declaraciones tras ganar el Mundial de Clubes con el Real Madrid.



Esta vez fue su agente, Jorge Mendes, quien se refirió al tema y señaló que el cucuteño seguirá en el conjunto blanco.



“James no se irá en enero”, fueron las palabras de Mendes, según lo reseñó el diario español.



En ese sentido, el creativo de la selección Colombia seguiría en el Real Madrid, al menos hasta junio, mes en el que se abre el mercado de verano en Europa.



“Si en junio no cambiase la situación actual, el capitán de Colombia podría variar de parecer y buscar su salida. En ese caso, pretendientes no le van a faltar”, puntualizó el medio.