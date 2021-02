James Rodríguez le faltó el respeto a Freddy Rincón, un grande: ‘Pibe’ Valderrama

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama no fue ajeno a la polémica que se ha revivido entre James Rodríguez y Freddy Rincón, luego de las recientes declaraciones de este último con un medio peruano.

Rincón se ofendió ante unas palabras de James hace unos meses con el influenciador Daniel Habif en las que manifestó que el exjugador de la Selección Colombia en los años 90 estaba unos escalones por debajo de él y de otros futbolistas como Asprilla, Valderrama y Falcao .

“James Rodríguez le faltó el respeto a Freddy Rincón, un grande”, dijo ‘El Pibe’ de manera contundente en entrevista con Blog Deportivo.

A propósito del nivel de James, señaló que en el fútbol intocables no hay. “Si James está pues lo traen, si no está bien pues que no lo llamen”.

Freddy Rincón ha generado controversia luego de su entrevista con Pulso Sports de Perú en la que manifestó que James Rodriguez no llena los requisitos de crack todavía.

Publicidad

“En Colombia se formó una polémica de James conmigo, pero yo soy muy claro en mis conceptos, James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio y una serie de cosas para llamarlo crack”, recalcó.