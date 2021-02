Freddy Rincón: “A James le falta sacrificio y una serie de cosas para llamarlo crack”

En entrevista con Pulso Sports de Perú, la leyenda de la Selección Colombia en los años 90 Freddy Rincón aseguró que James Rodriguez no llena los requisitos de crack todavía, reviviendo una polémica que surgió a raíz de una entrevista que tuvo el jugador del Everton hace unos meses.

“En Colombia se formó una polémica de James conmigo, pero yo soy muy claro en mis conceptos, James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio y una serie de cosas para llamarlo crack”, enfatizó.

A Rincón no le gustaron unas declaraciones que James concedió al influenciador Daniel Habif en las que se autoproclamó como el mejor jugador de la historia en Colombia y puso a Freddy un escalón por debajo de otros futbolistas históricos en nuestro país como Asprilla, Valderrama y Falcao.

“Respeto que diga que es el mejor de todos los tiempos, pero el concepto sobre mi fue un poco pesado. Yo en ese momento dije, dejen a James que él no sabe dónde está parado”, comentó.

Según Rincón, James se ha vuelto intocable en Colombia y nadie puede hablar de él porque “se le viene el mundo encima”.

Finalmente, expresó que no tiene nada que conversar con James porque no lo conoce y no es su amigo.