James Rodríguez, listo para ser inicialista ante Paraguay

Colombia puede sellar este martes su pase a cuartos de final de la Copa América Centenario si derrota a Paraguay, mientras Argentina lustró su chapa de candidata ante Chile, sin Lionel Messi.

El conjunto cafetero tiene una difícil parada en Pasadena, vecina a Los Angeles, ante el aguerrido Paraguay pero si repite su sólida actuación del debut ante Estados Unidos, al que venció 2-0, tendrá el boleto a cuartos al alcance de su mano.

La única incógnita cafetera para el partido que se jugará en el estadio Rose Bowl a las 19H30 locales (02H30 GMT del miércoles) es si su estrella James Rodríguez se recuperará de la luxación que sufrió en el estreno.

El técnico de Colombia, el argentino José Pekerman, no soltó prenda respecto a si alineará a James y la única concesión que hizo fue aceptar que no haría cambios "ni en el medio ni hacia atrás".

Sin embargo, Paraguay no será un hueso fácil de roer porque está en un proceso de transición generacional y, bajo el mando del argentino Ramón Díaz, muestra una mayor disposición por la posesión del balón y ya no solo la clásica garra guaraní. (Vea también: Pékerman no descarta presencia de James en juego contra Paraguay ).

Colombia, junto a México y Argentina, han sido los seleccionados más sólidos en la primera fecha de la Copa América Centenario, que se completó el lunes.

En cambio, el anfitrión Estados Unidos puede despedirse prematuramente si cae ante Costa Rica, que empató 0-0 en el debut con Paraguay y pretende dar un batacazo en el estadio Soldier Field de Chicago (norte) desde las 19H00 locales (23H00 GMT).

Una temprana eliminación sería un verdadero papelón a nivel deportivo y un golpe para el intento de Estados Unidos de promover el fútbol masculino, que le sigue resultando esquivo frente a la indiferencia mayoritaria hacia el certamen continental que por primera vez se juega fuera de Sudamérica.

Además, dejaría al entrenador del equipoo, el alemán Júrgen Klinsmann, en una posición muy incómoda y sería un nuevo fracaso que se sumaría la sufrido el año pasado en la Copa Oro de la Concacaf, cuando Estados Unidos fue eliminado en semifinales por Jamaica.

Escuche en este audio más información sobre:

-El Gobierno y los representantes de los partidos políticos acordaron la creación de una comisión de senadores que ayude a destrabar la negociación con los campesinos e indígenas en el Cauca.

-Las autoridades en el Meta ya tienen listo el dispositivo de seguridad ante posibles manifestaciones o bloqueo de vías por el paro transportador.

-El Tribunal de Cundinamarca dio vía libre a la licitación del tercer canal.

-Un aguacero que se extendió por más de dos horas ocasionó nuevamente arroyos en Barranquilla. Organismos de socorro atendieron al menos seis emergencias por carros arrastrados en las corrientes.

-A través de una carta, el Congreso de Estados Unidos pidió al Gobierno Obama apoyar el proceso de paz con el ELN e insistió a esa guerrilla liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder.

-Son 50 los habitantes de Calle provenientes del Bronx que aún se encuentran en los hospitales del distrito debido a la gravedad de su estado de salud; la mayoría padecen de desnutrición y problemas respiratorios.

-Representantes a la Cámara por Bogotá advirtieron que diariamente se accidentan 15 vehículos del SITP.