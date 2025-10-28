James Rodríguez se quedaría sin equipo: León tomó radical decisión

El paso de James Rodríguez por el Club León estaría llegando a su final. Según el periodista deportivo César Luis Merlo, reconocido por su experiencia en fichajes internacionales, el mediocampista colombiano no continuará en el fútbol mexicano tras la finalización del torneo Apertura 2025. La noticia llega justo antes del Mundial de 2026, en un momento clave de su carrera.

La directiva del cuadro esmeralda habría decidido no renovar el contrato del colombiano, que culmina en noviembre. De esta manera, el ’10’ de 34 años disputaría sus últimos partidos con la camiseta de León frente al América y, finalmente, contra Puebla el próximo 8 de noviembre en el estadio Nou Camp.



James Rodríguez en la Liga MX: luces y sombras de su paso por León

Cuando James llegó a México, en enero de 2025, su fichaje generó gran expectativa. El exjugador del Real Madrid prometía convertirse en un ícono del fútbol mexicano. La afición le recibió como una estrella destinada a liderar al León, y en sus primeros encuentros demostró su calidad con pases precisos, visión de juego y liderazgo en el mediocampo.

Sin embargo, la buena racha fue breve. La eliminación de la ‘Fiera’ del Mundial de Clubes por temas de multipropiedad marcó un punto de quiebre. Desde entonces, el rendimiento del equipo se volvió irregular y las lesiones afectaron el desempeño del colombiano, que poco a poco perdió protagonismo.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia Foto: AFP

Razones de la salida de James Rodríguez del León

Medios mexicanos señalan tres motivos principales detrás de la decisión del club:



Alto salario: considerado insostenible dentro del nuevo plan financiero de la institución.

considerado insostenible dentro del nuevo plan financiero de la institución. Rendimiento deportivo: que no cumplió las expectativas en la segunda mitad del año.

que no cumplió las expectativas en la segunda mitad del año. Renovación del plantel: el club busca una base más joven y competitiva para encarar el 2026.

Aunque se especula sobre su salida, James mantiene su enfoque en la Selección Colombia, clasificada al Mundial de 2026. Aún sin definir su próximo destino, el volante sigue siendo una figura relevante del fútbol nacional y confía en reencontrar su mejor nivel. Diversas versiones apuntan a que su futuro podría estar en la MLS de Estados Unidos, donde varios equipos habrían mostrado interés en contar con él.