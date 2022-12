James rompe el silencio después de sufrir conmoción cerebral

Días después de haber sufrido una conmoción cerebral en el entretiempo del partido contra Borussia Monchengladbach, el mediocampista colombiano James Rodríguez habló con la página de la Bundesliga sobre lo ocurrido.

Publicidad

“Afortunadamente no ha sido nada grave, ahora estoy bien”, dijo el colombiano quien confirmó lo anteriormente dicho por su entrenador Jupp Heynckes, quien contó que James no recordaba el resultado del partido.

“Es cierto que llegué al vestuario en el entretiempo y pregunté cómo iba el partido. Me dijeron: Vamos perdiendo 2 a 0 y les pregunté: ¿En serio? ¿Cuándo pasó? Ahí me dijeron que había habido un penal y les volví a preguntar si no era broma”, contó.

Publicidad

Le puede interesar: James regresó a entrenamientos con el Bayern tras sufrir contusión cerebral.

Publicidad

El futbolista aprovechó, también, para hablar de lo que ha sido su estadía en el club, “Aquí están acostumbrados a pelear títulos, como yo me acostumbré en mi equipo anterior. Esperaba que el Bayern fuera exactamente así, por lo que nada me sorprendió. Todos se comportan a la altura de lo que es un gran club. No tengo más que decir. El Bayern es un 10 sobre 10”.

Finalmente, dijo que la adaptación, en los cerca de cinco meses que lleva en Múnich, ha sido positiva. “La gente es mucho más respetuosa, no está tan fanatizada como en otros países”, afirmó. “Cuando salgo, aunque me reconocen, me dejan caminar... Mantienen distancia. Puedo ir a tomar un café, relajarme... Es una ciudad fantástica, tranquila. Me estoy enamorando de Múnich.”, concluyó.