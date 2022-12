Jhonny Ramírez explica su ‘varillazo’ a Julio Comesaña en Twitter

‘adelantó’ en una publicación de Twitter lo que

sería el inicio de la declaración del técnico Julio Comesaña si es eliminado en la Copa Sudamericana ante Colón.

Desde hoy, Les voy adelantar el discurso de comesaña si llegan a eliminar a junior de la copa suramericana ...”mi prioridad siempre ha sido la liga, la suramericana no era importante”

🙈🙈🙈 — Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) October 1, 2018

De inmediato, el futbolista levantó una polvareda en redes en la cual participaron defensores de Comesaña, así como críticos de la gestión del técnico al frente del equipo ‘tiburón’.

“Uno no puede taparse los ojos”, dijo el jugador al ser confrontado en el espacio Blog Deportivo de BLU Radio.

Ramírez, que jugó entre 2014 y 2016 en Junior, aseguró que es un hombre sin mordaza.

“Me gusta decir la verdad”, agregó el volante de marca del equipo corazón.

“Voy a ser sincero, yo estuve con él en Junior durante ocho meses y si hablé dos veces [con Comesaña] fue mucho. No tuve una relación amena con él, es claro y en algún momento me dijo que si me quería ir de Junior me fuera, que él hacía la posibilidad. Yo aguanté”, reveló el futbolista.

Escuche completa esta interesante entrevista: