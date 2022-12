Joachim Löw desvela su estrategia para la final de la Confederaciones

"Habrá algunos cambios. Quizás también habrá que hacer algunas correcciones con respecto al partido de la primera fase", dijo Löw en rueda de prensa en el estadio San Petersburgo Arena.



Löw adelantó que su equipo jugará más al ataque que en el encuentro de hace diez días en Kazán (1-1), en el que los chilenos se adelantaron en el marcador a los seis minutos por medio de Alexis Sánchez.



"Tendremos que jugar más al ataque. En la primera parte (en Kazán) perdimos el control del partido. Pudimos haber encajado dos goles. En la segunda parte pudimos haber creado más ocasiones. Desde el principio deberemos controlar nosotros el juego. También nosotros debemos presionar", señaló.



Y consideró justo que La Roja y la "mannshaft" disputen mañana la final, ya que adujo "han sido los dos mejores equipos del torneo".



Para ello, destacó, sus pupilos deberán frenar el ataque de Chile, al que calificó como "el equipo más flexible del mundo".



"Chile es un equipo excelente, cuyos jugadores están acostumbrados a jugar juntos. Han acumulado muchos automatismos y experiencia. Es un equipo que tiene la posesión del balón y también sabe penetrar y crear situaciones de gol", dijo.



Consideró admirable que un "país pequeño" como Chile haya derrotado a "grandes potencias del fútbol como Brasil y Argentina" en la Copa América.



"Han tenido un rendimiento espectacular. Tienen nueve, diez, once jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo", señaló y mencionó a las dos principales estrellas de La Roja, Alexis Sánchez y Arturo Vidal.



Löw también dijo no temer a una posible tanda de penaltis, aunque no ahorró elogios para Bravo, al que calificó de "maestro parando penaltis".



Y también descartó que la lluvia o el estado del terreno de juego puedan ser un factor decisivo, al tiempo que destacó que en Sochi ante México había mucha humedad y que una bajada de la temperatura sería hasta positivo para su equipo.