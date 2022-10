‘JuanFer’ Quintero estalla contra medio argentino por críticas por alojar a Villa

El jugador colombiano Juan Fernando Quintero estalló contra Olé por una publicación en Instagram en la que el medio argentino aseguró que Sebastián Villa, envuelto en un escándalo de maltrato, había abandonado la residencia de su compatriota porque Gallardo, técnico de River, se había molestado.

Olé señaló que el técnico de ‘JuanFer’, Marcelo Gallardo, se molestó por el gesto que tuvo con Villa y que, incluso, le pidió que no se involucrara en el sonado caso que acapara la atención en el país del sur del continente.

Esta publicación molestó demasiado a Quintero, a tal punto que decidió contestar al medio en sus redes sociales y pedirle que no publicaran “tanta cosa falsa”.

“Nadie se enojó con nadie. ¿O no se dan cuenta que no pueden estar cerca de casa? ¿Es que no se cansan de hablar tanta cosa falsa? ¿De sacar tantas estupideces? El tema de la pareja es de pareja. Ellos y sus problemas, ahora lo humano es lo humano, diferencien eso. Y sepan de leyes más bien porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire por sacar. Abrazo”, fue la respuesta de Quintero.

La mano a un compañero

Cabe señalar que Quintero le tendió la mano a su compañero en la Liga Argentina y la Selección Colombia, dejándolo quedar en su apartamento en Buenos Aires en medio de la cuarentena que se vive por el coronavirus.

Sin embargo, Villa ya se fue del apartamento de Quintero y tiene prohibido estar a menos de 1,5 kilómetros de su pareja, la denunciante de agresión intrafamiliar, Daniela Cortés.

