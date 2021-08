Sandra Lorena Arenas estuvo mal de la cadera antes de los Juegos Olímpicos, revela su mamá

Este viernes, la atleta colombiana Sandra Lorena Arenas consiguió subirse al podio de los Juegos Olímpicos tras una enorme actuación en la carrera de marcha femenina, donde se colgó la medalla de plata.

Al respecto, su madre, Rudy Campuzano, comentó en Blog Deportivo sentirse como “en un sueño” y estar orgullosa de su hija, quien después de tener problemas en la cadera, se recuperó y pudo participar en las olimpiadas.

“Ella estaba muy mal de la cadera, tuvo terapias y con eso se recuperó (…) Es un orgullo inmenso, yo me siento a pensar y luego la veo en televisión y sé que es verdad”, contó.

“Yo no me las creía, después fue que reaccioné porque las vecinas vinieron a tocarnos la puerta. Ahí me encontré, me puse a llorar de la felicidad”, agregó emocionada.

La señora Campuzano, además, contó que los inicios de la medallista olímpica se dieron gracias a su determinación, pues decidió irse de Pereira a Medellín, junto a su hermano y familia, para tener mejores oportunidades en el deporte.

Antes de la competencia en Tokio, su madre relató que Sandra Lorena la llamó y le dijo que traería una medalla al país.

“’Voy a competir y voy a traer medalla’. Yo le dije que con actitud positiva así iba a ser. Ella nos dijo que estaba muy contenta”.

La marchista nacida hace 27 años en Pereira terminó la prueba en una hora, 29 minutos y 37 segundos, siendo la única que plantó cara a la italiana Antonella Palmisano (1h29:12), que impuso su ley en los últimos kilómetros.

