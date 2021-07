Mariana Pajón en Mañanas BLU: “La plata es más bonita que cualquier oro que haya ganado”

Mariana Pajón volvió a dejar en alto el nombre de Colombia. Tras el oro en Londres 2012 y Río 2016, la colombiana ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, en una competencia que estuvo marcada por las caídas.

Así las cosas, Pajón se convierte en la única deportista colombiana en ganar tres medallas olímpicas.

“Esta plata sabe mejor que cualquier oro que me haya ganado. Fueron muchas lágrimas de sufrimiento. La misma lesión de la rodilla la tengo en el codo, pero eran muchas las ganas de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio”, confesó Mariana en diálogo con Mañanas BLU.

Asimismo, reconoció que su experiencia le ayudó bastante para evitar caer en la ansiedad. “Fue un día muy loco y lleno de emociones. Había mucha ansiedad en el grupo y me sirvió la experiencia de los anteriores Juegos Olímpicos (…) Fue una pista completamente diferente, y no solo eso, sino también el evento. La gente se pone mucha presión y es cuando se desesperan y pasa esto (las caídas)”.

Pajón cruzó la meta a 90 milésimas de segundo de la británica Bethany Shriever, de 22 años, de quien confesó ser amiga. “Ella no podía creer que estuviera en la final de unos Juegos Olímpicos y que me hubiera ganado (…) Cuando pasé la meta me quité una presión muy grande”, afirmó.

Publicidad

La ciclista colombiana, finalmente, aseguró que ahora piensa en disfrutar el triunfo y después evaluará un posible cambio al ciclismo de pista, de cara a los Juegos Olímpicos de París en 2024. “Me toca hablar con el profe. Me gusta mucho ese deporte, pero quiero ganarme un lugar ahí”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: