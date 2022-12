Jugador alemán no soportó el ruido del estadio del Besiktas

En el partido entre Besiktas (Turquía) y Leipzig (Alemania) en Estambul, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, el jugador alemán Timo Werner pidió el cambio a su entrenador, al minuto 30, por no soportar el ruido de los hinchas del club turco.



El ruido ocasionó problemas de audición al jugador, quién pidió al banco unos tapones que no le dieron resultado y por eso solicitó la sustitución.



"Nunca he visto una atmósfera como esta en mi vida, no pude concentrarme en el partido. Pedí unos tapones y tampoco me ayudó. Todavía no me siento bien", dijo Werner tras finalizar el partido.



Inclusive los medios alemanes aseguran que los problemas auditivos también le generaron complicaciones en el sistema circulatorio al jugador, circunstancia que al final detonó el cambio a la media hora de partido.



