Hallan con vida a docente colombiano tras su retención y posterior desaparición en México

En el municipio de Juárez, en México, fue encontrado con vida Leonardo Ariel Escobar Barrio, el docente barranquillero, de 42 años, del que no se tenían rastros de vida desde el pasado 2 de enero cuando había sido detenido en el aeropuerto de ese país por presuntas faltas “faltas administrativas”.

La noticia fue confirmada tanto por familiares como por la Fiscalía de Nuevo León, la cual en sus redes sociales escribió que el hallazgo se debió gracias “a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación”.

Escobar Barrio trabaja en la Universidad Iberoamericana Puebla, pero fue retenido dos días en Monterrey, cuando regresaba en un vuelo directo de Bogotá, donde estuvo pasando vacaciones con su familia.

El caso tuvo gran relevancia tanto en Colombia como en tierras mexicanas, por lo que abogados del Sistema Universitario Jesuita, al que pertenece la institución en la que trabaja, están solicitando detalles exactos de lo que fue su retención.



Elvira Romero Escobar, prima del profesor, contó hace unos días a Blu Radio que al parecer tuvo un problema con Migración al llegar al aeropuerto, pero nadie daba razón de él.

“Leonardo estuvo en diciembre acá en vacaciones, no llegó a Barranquilla, solo en Bogotá, pues estaba departiendo con su papá, mi tío. Como él regresaba el 30 (de diciembre) pues Leonardo se devuelve esa misma fecha para México”, dijo inicialmente.

“Al parecer ocurre algo, no sé, como un tema de migración, y a Leonardo en un filtro lo detienen. Posteriormente manifiestan que lo liberan el día dos de enero, esa misma fecha se comunica con Lina, su hermana y también me deja unos audios en donde decía lo que pasó. Me decía que le contestara, pero a Lina si le dijo que lo había liberado”, agregó especificando que esa fue la última conversación que habían tenido.