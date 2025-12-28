En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Accidente en ferrocarril de México deja 13 personas muertas

Accidente en ferrocarril de México deja 13 personas muertas

Viajaban en total 250 personas. Por el siniestro hay 36 personas hospitalizadas de las 98 que resultaron heridas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad