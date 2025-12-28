Accidente en ferrocarril de México deja 13 personas muertas

La Secretaría de Marina (Semar), a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, informó detalles del accidente ferroviario ocurrido este domingo en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, donde viajaban aproximadamente 250 personas.

De acuerdo con la información oficial, el accidente dejó un saldo de 13 personas fallecidas, mientras que 98 sufrieron lesiones. De estas últimas, 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria y el resto presenta lesiones no graves. 139 personas resultaron ilesas.

La Semar expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a las personas afectadas.

Durante las labores de búsqueda, localización y atención, la institución desplegó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.



La Secretaría de Marina reafirmó su vocación de servicio y señaló que continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y en favor de la seguridad y bienestar de la población.