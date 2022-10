La excusa de la prensa española ante debacle y nueva derrota del Real Madrid

La sorpresiva derrota en el descuento 1-0 del Real Madrid el martes ante el Espanyol el primer partido de la 26ª jornada de la Liga española, no tiene más que una explicación para la prensa española: sólo piensa en la 'Champions' y en el PSG.



"Con la cabeza en París", titula el diario deportivo madrileño Marca, mientras que su competidor AS también cree que "el Madrid sólo piensa en el PSG".



Con la Liga prácticamente imposible, a 14 puntos del líder, el Barcelona, que podría ampliarse a 17 si los azulgrana ganan el jueves en Las Palmas, el Real Madrid parece poner todas sus esperanzas en la Liga de Campeones para salvar la temporada.



El Espanyol "mostró su mejor cara frente a un Madrid que tiene la mente puesta en la Champions. Los blancos han tirado la Liga", afirma el rotativo deportivo catalán Sport.



Los blancos cortaron el martes una racha de cinco victorias consecutivas con su derrota ante el Espanyol, que comenzó sufriendo para acabar imponiéndose a un Real que se fue difuminando con el paso del tiempo hasta que llegó el gol de Gerard Moreno en el 90+2.

"Nos faltó un poco de todo", dijo Zidane para explicar, especialmente, la mala segunda parte hecha por el equipo.

Sin los lesionados Modric, Marcelo y Kroos, y sin Cristiano Ronaldo, al que Zidane dio descanso, el Real Madrid alineó a la conocida como 'unidad B' con habituales suplentes, que recibió duras críticas este miércoles.

Publicidad

"Otro fiasco del plan B", afirma Marca, que recuerda que hasta ocho jugadores de los alineados el martes por Zidane estuvieron entre "los que perpetraron el mayor varapalo del curso, la eliminación en Santiago Bernabéu en Copa ante el Leganés".



"No hay plan B, es un equipo, es un conjunto con 25 jugadores, metemos un equipo en cada partido. Hoy no ha salido bien", defendió Zidane a sus jugadores, insistiendo en que "no merecimos esta derrota en el último minuto".



Alabados la pasada temporada, cuando los teóricos suplentes funcionaban igual o mejor que los titulares, lo que permitía reservar a estos para los partidos importantes, este año no parecen dar el mismo resultado.



"Ante el Espanyol, ni Lucas (Vázquez), ni Isco, ni Marcos Asensio, ni Bale fueron esos jugadores decisivos que tantos elogios han generado", afirma el diario barcelonés Mundo Deportivo.