Domiciliario murió en la autopista Piedecuesta–Floridablanca por tubos abandonados en la vía

Un trágico accidente cobró la vida de Jhon Alexander Perdomo Gutiérrez, un domiciliario que se movilizaba en motocicleta por la autopista entre Piedecuesta y Floridablanca, en la noche de este viernes 5 de diciembre.

El siniestro ocurrió hacia las 9:10 p.m., a la altura del sector de Papi Quiero Piña, cuando la víctima, quien conducía una motocicleta Pulsar NS 200 de placas UWU-15F, perdió el control al intentar esquivar varios tubos abandonados en plena vía.

De acuerdo con el relato de testigos, los tubos habrían sido presuntamente hurtados de una estación de Metrolínea y quedaron atravesados en la autopista.

“Eran unos tubos que estaban en la carretera. El habitante de calle se los robó de la estación de Metrolínea, venía pasando la autopista, le quedó grande, los dejó ahí y, por esquivar, el muchacho perdió el control y terminó estrellándose metros adelante contra unos árboles”, relató uno de los testigos que grabó la escena.



El impacto fue tan fuerte que Jhon Alexander salió expulsado y quedó inconsciente a un costado de la vía. Minutos después llegaron paramédicos para atenderlo, pero las graves heridas le causaron la muerte de manera inmediata.

Publicidad

Las autoridades ya recolectan testimonios y verifican cámaras de seguridad para establecer responsabilidades y determinar cómo llegaron los tubos a la autopista, pues este elemento habría sido el detonante del accidente.

La comunidad del sector manifestó preocupación por la presencia constante de habitantes de calle y objetos peligrosos dejados en la vía, que representan un riesgo para motociclistas y conductores.