Domiciliario murió en la autopista Piedecuesta–Floridablanca por tubos abandonados en la vía

Testigos aseguran que los tubos fueron robados de una estación de Metrolínea por un habitante de calle y dejados en la carretera, provocando el fatal accidente. La víctima intentó esquivarlos y perdió el control de su moto.

Slide1.JPG
Imagen capturada de video en redes sociales. Domiciliario pierde la vida en Autopista de Piedecuesta, por tubos abandonados en la vía
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

