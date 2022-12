La mujer de Müller lanzó pullas al técnico del Bayern por poner a James de titular

La mujer del internacional alemán Thomas Müller, Lisa Müller, se disculpó con el entrenador del Bayern, Niko Kovac, por una pulla que le lanzó a través de su cuenta de instagram durante el partido que los bávaros empataron 1-1 ante el Friburgo.

"Pasaron más de 70 minutos antes de que tuviera un destello de ingenio", decía un mensaje de instagram de Lisa Müller acompañado de una foto en la que su marido, que había estado hasta ese momento en el banquillo, entraba al campo para sustituir a James Rodríguez.

"Lisa Müller buscó inmediatamente a Niko Kovac tras el partido y se disculpó con él. Kovac aceptó las disculpas", dice el Bayern en su página web.

Tras el partido, Thomas Müller había sido confrontado con el mensaje al que trató de quitarle hierro.

"Creo que lo hizo en un momento de emoción. No me parece muy afortunado pero, ¿que queréis que haga? Ella me quiere", dijo Müller tras el partido.

Lisa Müller borró posteriormente el mensaje de su cuenta de instagram.