"La selección de Colombia necesitaba esta renovación": José Pekerman

"Tuvimos un buen rendimiento, pero paralelamente, hay que seguir en la búsqueda de jugadores para un buen futuro o incluso mejor", manifestó Pekerman en el Levi's Stadium de Santa Clara, donde Colombia inaugura mañana la Copa América ante el anfitrión Estados Unidos.

El seleccionador de Colombia ha dejado fuera de este torneo a jugadores como Falcao, Teófilo Gutiérrez o Abel Aguilar y ha incorporado a varios jóvenes.

La idea, según Pekerman, es "competir de la mejor manera" tras saber que les ha tocado jugar contra "tres equipos importantes" (Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay).

"La competencia nos hace bien", ahondó el técnico argentino, quien explicó que la selección busca la convergencia entre los veteranos que aún están con los más jóvenes.

"Hemos mejorado mucho en la elaboración concretando ocasiones de gol con la armonía de movimientos. Hemos mezclado jugadores veloces, con creativos y con calidad de pase", analizó.

El arbitraje en un encuentro ante el anfitrión no le preocupa a Pekerman. "Confiamos siempre en la justicia, que no haya problemas y se piense en la parte deportiva y se compita de la mejor manera. Que no haya cosas externas que influyan", expresó.