Las diferencias entre el Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA

Este 23 de octubre la FIFA entregará en Londres el premio The Best al mejor jugador del mundo, que de nuevo se debate en torno a Messi y Cristiano Ronaldo.



Los cracks de Barcelona y Real Madrid protagonizan desde hace diez años las portadas de los medios de comunicación que resaltan al final de cada gala al ganador.



¿Balón de oro o The Best? Hace un año el acuerdo entre la FIFA y la revista francesa por entregar un solo premio, se acabó. Dicho formato -que duró seis años – escogía al ganador con votos de periodistas, capitanes de equipos nacionales y seleccionadores.



Diferencias de los premios:

-The Best



La FIFA nomina a 24 jugadores y después presenta a tres finalistas: Ronaldo, Messi y Neymar, los de 2017.



La decisión está a cargo de seleccionadores nacionales, capitanes de las selecciones nacionales, periodistas y un 50% por votos de los aficionados registrados a través de la página de la FIFA.



-Balón de oro



El famoso premio lo otorga la revista francesa France Football que este año regresa a su formato original y elegirá al ganador por votación de la prensa especializada.

A inicios de octubre, la publicación dio a conocer a los 30 candidatos.



El premio será entregado en enero de 2018.



193 periodistas de todas las partes del mundo eligen a tres jugadores de la lista, dando 5, 3 y 1 punto a cada uno de los que seleccionó.







