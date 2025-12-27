En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Esta sería la causa del choque masivo de 50 vehículos que dejó dos muertos y 26 heridos en Japón

Esta sería la causa del choque masivo de 50 vehículos que dejó dos muertos y 26 heridos en Japón

La emergencia se desató tras el choque de dos camiones, que se convirtió luego en una cadena que incendió, al menos, a 10 vehículos.

Fuerte choque entre 50 vehículos deja al menos dos muertos y más de 25 heridos
El accidente se presentó en una importante carretera cerca de Tokio.
Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad