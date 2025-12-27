Esta sería la causa del choque masivo de 50 vehículos que dejó dos muertos y 26 heridos en Japón

Al menos dos personas murieron y otras 26 resultaron heridas la noche del viernes, 26 de diciembre, en un accidente múltiple que involucró a más de 50 vehículos en una autopista del centro de Japón, cercanías de la ciudad de Tokio.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:30 hora local del viernes (5:30 de la mañana del 26 de diciembre, hora de Colombia) en la autopista Kan-etsu, a la altura de la localidad de Minakami, en la prefectura de Gunma, a unos 160 kilómetros al noroeste de Tokio, según lo informado por la policía local.

Dos camiones chocaron y desencadenaron una colisión en cadena con más de 50 vehículos. Foto: captura tomada de redes sociales

De acuerdo con lo confirmado por medios locales, el accidente se originó cuando dos camiones chocaron, lo que provocó una reacción en cadena en la que se vieron implicados más de 50 vehículos. Al menos diez de ellos se incendiaron tras la colisión.

Tras el accidente, las autoridades confirmaron la muerte de una mujer de 77 años, residente en Tokio, que viajaba en uno de los automóviles involucrados. Además, se encontró otro cadáver en el asiento del conductor de uno de los camiones incendiados, según lo informado por la BBC. Entre los heridos, cinco se encuentran en estado grave y 21 presentan lesiones leves.



¿Cuáles fueron las causas del accidente en Japón?

En el momento del accidente estaba vigente una alerta por fuertes nevadas en la zona. La policía cree que el hielo en la calzada pudo haber provocado que los camiones derraparan, lo que contribuyó al choque, según la BBC y la cadena pública japonesa NHK.



Más de 50 vehículos involucrados en un accidente grave en la autopista Kanetsu de Japón en Minakami, Prefectura de Gunma, con al menos 1 muerto y 26 heridos. pic.twitter.com/r9NRmwLNHl — Mavica (@mavica81) December 27, 2025

Además, las autoridades indicaron que las labores para extinguir el incendio se prolongaron durante unas siete horas y media. Tras el siniestro, un tramo de la autopista fue cerrado, quedando una larga fila de vehículos calcinados en el carril de salida, mientras se realizan trabajos de remolque.

Un hombre de unos 60 años, cuyo vehículo estuvo involucrado en el accidente, declaró al medio NHK que escuchó una fuerte explosión y vio cómo el fuego se propagaba a otros automóviles. Añadió que fue evacuado junto con otras 50 personas a una caseta de peaje cercana, lugar en el que pasó la noche.

La empresa Nexco, operadora de la autopista donde ocurrieron los hechos, señaló que es necesario inspeccionar la vía para determinar si el incendio dañó la superficie, y advirtió a los conductores que eviten utilizar ese tramo mientras continúan las labores de limpieza.