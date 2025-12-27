Impactante cifra de quemados por pólvora: Noticias de la Mañana, 27 de diciembre de 2025

Este sábado, 27 de diciembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



En medio de la celebración por la Feria de Cali, un atentado terrorista con un artefacto explosivo dejó, al menos, a dos personas heridas .

. La Corte Suprema de Justicia negó la tutela que interpuso alias 'Pipe Tuluá' y mantiene en firme de su extradición.

y mantiene en firme de su extradición. Lina Lozano, directora de vigilancia y salud pública del Instituto Nacional de Salud , habló sobre los casos de lesionados por pólvora.

, habló sobre los casos de lesionados por pólvora. El expresidente Álvaro Uribe Vélez asegura que la propuesta por parte del gobierno de una Asamblea Constituyente es una estrategia electoral .

. El partido Polo Democrático le pidió a la Corte Constitucional avalar la declaratoria de emergencia económica que decreta el gobierno .

. Debido a la fuerte ola invernal en el nordeste de Estados Unidos, varios vuelos han tenido que ser cancelados.

Escuche el programa completo aquí: