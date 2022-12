Las frases más célebres y polémicas de Kobe Bryant en su carrera en la NBA

- "He decidido omitir la universidad y llevar mis talentos a la NBA", dijo un adolescente Bryant al decidir saltarse la universidad para ir directo desde la preparatoria al draft de la NBA en 1996. (Vea acá también: El día que una leyenda del baloncesto se retira: 'MambaDay' adiós a Kobe Bryant ).

- "No sé si puedo llegar a las estrellas o la luna, o donde sea. Si caigo por el precipicio, o desde el pedestal, lo que sea, todavía habré aprendido algo", explica Bryant su decisión de pasar por alto la universidad.

- "Ganar tiene prioridad sobre todo. No hay ninguna zona gris", al explicar su enfoque supercompetitivo.

- "Sentarse aquí y decir que capto lo que pasó sería mentir. Ni siquiera en mis sueños pensé hacer algo así", Bryant después de anotar 81 puntos ante Toronto en un partido en 2006.

- "No hablo basura a menudo, pero cuando lo hago, voy a la yugular", Bryant en una discusión con su rival Paul Pierce.

- "Estos chicos jóvenes están jugando a las damas. Yo estoy aquí jugando al ajedrez", al explicar su enfoque cerebral en el baloncesto.

- "No puedo relacionarme con gente perezosa. No hablamos el mismo idioma", explicando su ética de trabajo.

- "Mientras yo conduzco como un loco, él va a paso lento. Uno tiene la responsabilidad de trabajar todos los días. No se puede patinar a través de mierda", dijo refiriéndose al enfoque menos riguroso en los entrenamientos de su compañero Shaquille O'Neal.

- "Acabo de recibir uno más que Shaq. Por lo que puede llevar esto al banco", inidicó en 2010 en réplica a su rival y excompañero de equipo, O'Neal, después de ganar su quinto título.

- "Hay noches en las que dudo de mí. Estoy inseguro. Tengo miedo al fracaso...Todos tenemos dudas, no hay que negarlo. Pero también no capitulamos y seguimos adelante", manifestó al explicar la disminución de su juego debido a los problemas físicos.

- "Hay algunos jugadores a los que he hecho llorar. Si puedo hacerte llorar por ser sarcástico, entonces yo realmente no quiero jugar contigo en los playoffs", dijo al dar su punto de vista de cómo jugar en equipo.

- "Cualquiera que desee ser uno de los grandes, debe entender los sacrificios que vienen con eso y tratar de lidiar con eso. O prefieres quedarte como un jugador mediocre", en un consejo a su joven compañero de equipo D'Angelo Russell.

- "Los pintores pintan y los escritores escriben sobre sus viajes personales y eso se convierte en una forma de expresión para los demás. En mi caso, aunque voy a dejar de hacer lo que he estado haciendo desde los dos años de edad, es más una evolución. Me llevo todo lo que aprendí con el juego y lo utilizaré en lo que venga después. No lo veo como una separación sino como una progresión", al explicar lo que significó el baloncesto para él.

- "El básquetbol es más grande que anotar puntos y ganar campeonatos. Es más de si uno ha sido capaz de inspirar a la gente por un instante a que quieran ser una mejor versión de sí mismos. Yo he hecho eso y los fans también lo hicieron conmigo, me inspiraron para ser la mejor versión de mí mismo. Los trofeos quedan para la posteridad pero realmente quieres crear algo que vaya más allá que eso", sus declaraciones al expresar su relación amor-odio con los aficionados.