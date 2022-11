Las mejores canciones oficiales de los mundiales de fútbol ¡Escúchelas!

La canción oficial del Mundial de fútbol es, cada cuatro años, el himno de una fiesta que congrega a selecciones del mundo y los hinchas alrededor de un sentimiento. Las siguientes son consideradas las mejores y más recordadas canciones oficiales de los mundiales de fútbol en la historia.

Vea también James, Falcao, Mina, Arias y Alves, los cracks del video de Yatra para el Mundial

Publicidad

'El Rock del Mundial'

Una costumbre que hoy vemos como algo normal cada cuatro años, pero que sólo inició hace medio siglo en Chile 62 con esta canción. Se llama 'El rock del Mundial' y fue grabada por los Ramblers, una banda de jazz muy famosa por esa época en el cono sur, que ha vendido más de 2 millones de copias.

Publicidad



'Fútbol'

En Alemania 74 por primera vez en la historia una mujer componía una canción para los mundiales. Se trata de Maya Rodowicz quien canta ‘Futbol’. La artista tiene una carrera de más de 30 álbumes y 2 mil canciones en la Europa Oriental. Hoy Maya tiene 68 años y sigue muy activa en el mundo musical de su natal Polonia.



Publicidad

'El Mundial'

En 1982 y el mundial es en España

. Su compositor más famoso para la época,. Ha sido el artista que ha actuado más veces en ceremonias mundialistas: 6 en total. La última vez, anoche en el Maracaná en el concierto previo a la inauguración. Esta canción la conocen muchos de los aficionados al fútbol nacidos a mitad de los 80s, ya que fue la ‘banda sonora’ del primer mundial que vieron en sus vidas.

Publicidad

'Un´ Estate Italiana'

La canción 'Un´Estate Italiana' fue compuesta por el productor Giorgio Moroder,

Publicidad

famoso por haber coproducido el exitoso disco 'Random Access Memories' de Daft Punk, e. La canción fue un éxito en las listas europeas. Para muchos, es considerada la canción más emotiva y la mejor de todos los mundiales.

'La Copa de la Vida'

La Copa de la Vida fue compuesta por Robi Draco Rosa y Ricky Martin y fue lanzada para el mundial de Francia 98, convirtiéndose en un éxito instantáneo, tanto así que el prestigioso New York Times la calificó como una “llama que encendió la música pop”.

Publicidad

Publicidad



'Boom'

En Corea-Japón 2002 la canción 'Boom' de Anastasia fue la oficial del certamen deportivo y es considerada una de las más enérgicas y alegres.

Publicidad



'Waka Waka'

Suráfrica impuso nuevamente el ritmo y movimiento en las canciones de los mundiales. El Waka Waka de Shakira se volvió un fenómeno internacional, superando a la Copa de la Vida y vendiendo 2 millones de discos en todo el mundo. El mundial de Suráfrica se convirtió en el primero en el que hubo varias canciones para el torneo. Esta es la otra, de uno de los patrocinadores, interpretada por el Somalí K’naan y el español David Bisbal. La letra original de Waving Flag fue alterada para este sencillo, porque protestaba por las diferencias étnicas y sociales del continente negro.

Publicidad

'We Are One'

Publicidad

En Brasil 2014, Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte fueron los encargados de dar vida a 'We Are One' que fue cantada junto a 600 bailarines en el centro del Maracaná. La canción ha compartido listas de éxito junto con la otra canción del torneo, Dare de Shakira.

Publicidad

'Colors'

En Rusia 2018, Maluma y Jason Derulo son los encargados de engalanar el certamen con 'Colors'. Cantada en español por el paisa y el inglés por el cantante estadounidense. Desde ya se ha convertido en uan de las más escuchadas.

Publicidad