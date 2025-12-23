En vivo
Nación

Así funciona red de estafas desde cárceles de Colombia: periodista Camila Zuluaga enfrentó a ladrón

Ante la pregunta de la periodista Camila Zuluaga sobre si ella podría ingresar al grupo para hacer parte de la estructura, el estafador respondió que “una voz femenina ayuda a crear un vínculo de confianza con la víctima”.

Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

