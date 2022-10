Las millonarias deudas de cuatro equipos del fútbol colombiano

Blu Radio conoció que el América de Cali, Once Caldas, Cúcuta Deportivo y Real Cartagena iniciaron sus temporadas en proceso de insolvencia y bajo vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. En sus más recientes reportes, a septiembre 30 de 2017, completan deudas cercanas a los 60 mil millones de pesos.



América, con una deuda cercana los 17 mil millones de pesos, es el equipo que más alta tiene esta cifra.



"El alto endeudamiento coincide con el ascenso del equipo escarlata a la primera división, lo cual le ha exigido la contratación de refuerzos para encarar sus nuevos compromisos deportivos", explica un informe de la autoridad.



En tres de los cuatro equipos, los pasivos aumentaron (América, Once Caldas y Real Cartagena) y solo el Cúcuta Deportivo registraba una disminución de más de 6 mil millones de pesos en sus deudas.



En cuanto a las pérdidas, con corte al tercer trimestre del año anterior, América de Cali reportaba más de 4 mil millones de pesos, mientras el Real Cartagena una cifra superior a los mil millones de pesos.



En contraste con lo anterior, el Once Caldas y el Cúcuta Deportivo obtuvieron ganancias por 900 millones de pesos y 230 millones de pesos respectivamente, hasta septiembre 30.



Según los balances parciales remitidos a la Superintendencia de Sociedades, los futbolistas también están en la lista de acreedores de estas instituciones deportivas, destacándose el caso del Real Cartagena, donde algunos de sus jugadores han presentado quejas por aparente incumplimiento en los pagos acordados ante esa entidad.

Recientemente, varios integrantes de la nómina del equipo cartagenero solicitaron una audiencia para que se declare el incumplimiento del acuerdo de reorganización, alegando que no se les ha cancelado la totalidad de sus salarios, petición que actualmente está siendo estudiada por esta Superintendencia.



De otro lado, la Superintendencia de Sociedades viene haciendo un seguimiento a la situación del equipo antioqueño Envigado Fútbol Club que, como se recuerda, fue incluido en la llamada “lista Clinton”.



Por tanto, la delegatura de Asuntos Económicos y Contables le ha solicitado a su representante legal información sobre la convocatoria a la Asamblea de accionistas a fin de enviar una comisión de la entidad para que asista y conozca de primera mano el desempeño financiero y administrativo durante el 2017.