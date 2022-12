Lionel Messi anuncia que volverá a la Selección Argentina

Lionel Messi, futbolista del Barcelona, confirmo este viernes mediante un comunicado de su equipo de prensa remitido a Efe, que continuará jugando con la selección argentina tras anunciar, el pasado 26 de junio, que la abandonaría nada más perder la final de la Copa América Centenario ante Chile.

"Veo que hay muchos problemas en el fútbol argentino y no quiero crear ninguno más. No quiero causar ningún daño, siempre pretendí todo lo contrario, ayudar en todo lo que pude. Hay que arreglar muchas cosas del fútbol argentino, pero prefiero hacerlo desde dentro y no criticando desde fuera", dijo en el citado comunicado.