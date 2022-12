Liverpool tropieza en Old Trafford y Manchester City recorta diferencia

El Liverpool dejó los primeros puntos de la temporada (1-1) en Old Trafford ante el Manchester United este domingo en la novena jornada de la Premie League, resultado que permite al Manchester City recortar su diferencia y situarse a seis unidades.

Con este resultado, los ‘Reds’ quedaron a una victoria del récord del Manchester City, de 18 triunfos consecutivos en Premier.

Los Citizens, que defienden título, habían cumplido el sábado con su triunfo 2-0 ante el Crystal Palace.

En el único partido de este domingo, Marcus Rashford adelantó a los locales en el minuto 36 y otro internacional inglés, Adam Lallana, que entró en la segunda parte, igualó en el 85 para el campeón de Europa.

Los ‘Reds’, que contaban por triunfos sus ocho partidos anteriores, en una racha en la Premier League de 17 victorias consecutivas contando las de la temporada pasada, se toparon con una versión mejorada del United, hasta ahora decepcionante en el primer tramo de la temporada.

El Liverpool acudió a Old Trafford sin la tercera pata de su famoso ataque, el egipcio Mohamed Salah, con un problema en el tobillo desde antes de la tregua internacional. Sí estuvieron Roberto Firmino y Sadio Mané, acompañados por el belga Divock Origi, que no aprovechó su oportunidad.

