Llevo tres días llorando; estoy en un momento de mi vida irrepetible: Álex Cujavante

Álex Cujavante, patinador colombiano y una de las grandes figuras de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, pasó por los micrófonos de El Camerino de BLU Radio para hablar de su excelente participación en estas justas.

Álex Cujavante es, además, el nombre del patinódromo de Barranquilla que se construyó precisamente para estos juegos. Se hizo en honor al atlanticense y múltiple campeón mundial.

Cabe señalar que Cujavante, de 23 años, consiguió este domingo su segundo oro en las justas en los 10.000 metros puntos al sumar 65 unidades, mientras que el mexicano Mike Páez consiguió la plata al alcanzar 46 enteros. El bronce fue para el venezolano Julio César Ortiz, quien completó 17 puntos.

“Estoy contento porque se cumplió la tarea en casa y de la mejor forma. Para mí esas 100 vueltas acumuladas en las dos pruebas fueron las mejores vueltas de mi vida porque se reunieron muchas cosas en ese instante. No lloré solo por no hacer tanto espectáculo”, indicó.

“Lloré afuera porque esto es algo único, es un momento de mi vida irrepetible e inigualable. Estoy agradecido con la vida que me puso en estas circunstancias en mi tierra”, agregó el gran patinador nacional.

Manifestó que por encima del compromiso con su ciudad y con el deporte colombiano, él salió a gozarse su participación y a tomarla con profesionalismo, amor y diversión.

“Son cosas que en la vida muy pocas veces pasan. Son momentos que no se repiten, son instantes que nunca van a volver, entonces, ¿por qué me iba a presionar? Independiente de lo que pasara, yo salí fue a demostrar lo que soy como atleta y a compartir con los míos”, aseguró el patinador que sacó tres vueltas de ventaja a sus competidores.

“Estoy muy contento con esto que me está pasando, pero no por mí porque yo entreno para eso. Estoy feliz por mi familia, llevo tres días llorando noche y día porque no tiene precio ver que los seres queridos que tanto lucharon por uno saquen pecho y estén orgullosos comprando periódicos”, aseveró el campeón colombiano.

*Escuche la reveladora entrevista en el audio adjunto.

