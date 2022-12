¡Lo contó todo! Luis Díaz reveló lo que Queiroz le dice cada vez que lo ve

El guajiro Luis Díaz, en medio de un bloque de entrevistas luego del partido amistoso con Venezuela el pasado martes que terminó en un empate, reveló lo que el técnico de la Selección Colombia Carlos Queiroz le dice cada vez que tiene la oportunidad.

"El profe me tiene la confianza y eso es muy importante. La verdad siempre que tiene la oportunidad de acercarse, me habla bien, me dice que tengo grandes cualidades, que tengo grandes capacidades para aportarle a la selección como cualquier otro jugador", aseguró emocionado el jugador del Porto de Portugal.

Díaz también expresó su agradecimiento por la oportunidad que tiene de aportarle al equipo de su país.

"Si estoy totalmente agradecido por esta oportunidad que me brinda Dios, por estar representando a un país, siempre quiero estar ahí. Trato de hacer las cosas bien", puntualizó.

Díaz y el Junior

Sin duda, Luis Díaz no olvida su paso por el Junior, es así como confirmó que aún sigue pendiente del equipo.

"Siempre me mantengo pendiente acada momento del Junior, no puedo olvidar que me dio la oportunidad de ser un profesional y cada vez que puedo me veo los partidos, siempre lo apoyo y espero que levante", afirmó Diaz a Fabio Poveda, de Blog Deportivo.

El guajiro también aprovechó para enviar un saludo a los hinchas del equipo rojiblanco.

"Saludos especiales a cada uno de los hinchas, los aprecio mucho y están siempre en mi corazón", puntualizó.

Escuche aquí el mensaje completo de Luis Díaz para el Junior:

