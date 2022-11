Lo más difícil en mi posición es no marcar goles: Roberto Ovelar

Aseguró que desde que llegó a las filas del cuadro ‘Tiburón’ ha sabido adaptarse a su posición y siempre ha buscado aportar al equipo aunque no se marquen goles.

“Lo más difícil de mi posición es cuando uno no marca goles, me he adaptado súper bien al equipo, trato de aportar, tengo un colchón en el equipo y cuando no marco goles trato de aportar en otro aspecto pero cuando uno marca goles todo es más fácil”, dijo el ‘Búfalo’ Ovelar.

Sobre la identidad del fútbol que muestra hoy por hoy su selección, indicó que ellos siempre se han caracterizado por un juego largo y fuerte y que le gustaría que algún día pudiesen tener la técnica y el dominio que se ve en la Selección Colombia.

“La selección paraguaya sigue jugando a los mismo, la Colombia tiene mucho jugador técnico, creo que ya tiene una identidad de juego y eso lo tiene marcado; tiene muy buenos jugadores y mi selección ojalá pueda tener esa posibilidad de mantener esa posesión de balón”, señaló la figura del junior de Barranquilla.

Sobre sus inicios, señaló que comenzó como volante de marca y que gracias a su trabajo un entrenador lo fue llevando a convertirse en uno de los delanteros referentes de su país.

Por último señaló que su sueño es poder marcar un gol de chilena al Atlético Nacional y recordó con tristeza la derrota que les costó el campeonato ante el cuadro paisa.