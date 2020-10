Los Alpes, gran aliado de Rigo y Supermán para acabar con hegemonía eslovena en el Tour

Cuando quedan seis días para el final, el Tour entra en su semana decisiva con tres etapas alpinas y una cronoescalada (el sábado), en las que Rigoberto Urán y Miguel Ángel 'Supermán' López, los mejores colombianos en la general (3º y 4º) tendrán la última oportunidad para impedir que el domingo suene en París el himno esloveno.

Dos corredores de este pequeño país balcánico, Primoz Roglic y Tadej Pogacar, han dominado hasta ahora la carrera con mano de hierro: uno se mantiene como firme maillot amarillo tras 15 etapas y el otro se ha apuntado ya dos etapas y es segundo de la general, a 40 segundos de su compatriota.

Tras la etapa del domingo, ganada por Pogacar con Roglic a su rueda, Egan Bernal, vigente campeón de la prueba, y Nairo Quintana se despidieron del triunfo en París y virtualmente del podio también, por lo que las chances colombianas de ver a uno de sus pedalistas entre los mejores se reducen ahora a Urán y López.

El veterano líder de Education First es tercero a 1:34 del líder, mientras que 'Supermán' está solo once segundos por detrás de 'Rigo'. "Las ambiciones son grandes", declaró este lunes el jefe de filas del Education First.

Pero más que las diferencias moderadas en la clasificación general, similares a las del último Tour a estas alturas, es el dominio ejercido por Roglic, al frente del potente Jumbo-Visma, y Pogacar, pese a sus 21 años de edad, lo que impide pensar que la situación actual pueda cambiar mucho en París.

"Hay dos rivales que están muy fuertes y un equipo con un ritmo muy alto, pero vamos a seguir concentrados hasta París", añadió Urán.

Pero quedan tres etapas de montaña (la más difícil será la del miércoles, con el ascenso final a Méribel) y una cronoescalada el sábado, en la Planche de Belles Filles, que pueden provocar más de un desfallecimiento.