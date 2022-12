Los detalles por los que se habría caído la negociación entre la FCF y Osorio

Este viernes llega a Colombia el técnico colombiano y exentrenador de la selección mexicana Juan Carlos Osorio, pero, ¿hay posibilidades de que el estratega llegue al banco del combinado nacional?

Tito Puccetti, periodista deportivo e integrante de la mesa de trabajo de Mañanas BLU, dialogó con Osorio y precisó que el estratega considera que está “absolutamente descartado” para llegar al banquillo nacional.

“Osorio considera que no tiene opciones porque definitivamente a él no lo quiere la Federación Colombiana de Fútbol. Él considera eso y que sí lo quiso en determinado momento porque tres personas del Comité Ejecutivo -Pineda, representante del fútbol profesional colombiano; Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor; y Álvaro González, encargado del fútbol aficionado- se lo dijeron. Los tres se contactaron con él y le dijeron que tenía grandes posibilidades de ser el técnico de la Selección Colombia”, señaló Puccetti.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista, la negociación se pudo haber caído por cuenta de una entrevista que concedió el entrenador.

“Un periodista del diario El Colombiano lo invitó al periódico, pero Osorio no quiso. Lo invitó a almorzar y Osorio no accedió. El periodista, entonces, le mandó tres preguntas. Y una de ellas era si había tenido contacto con la FCF. Osorio es de las personas que dice que no le gusta mentir y contestó que, efectivamente, había tenido contacto con tres miembros del Comité Ejecutivo. Esto, aparentemente, molestó mucho al presidente de la Federación, Ramón Jesurún”, agregó.

Puccetti, de gran trayectoria en medios deportivos, precisó que aparentemente este fue el motivo para que se rompieran las negociaciones, “en un momento en el que se había dicho que no había ni plan B ni C ni D”.

Asimismo, resaltó que cuando esto sucedió, Osorio no había dado su palabra a la selección paraguaya y había pedido que le dieran un compás de espera.

“El (Osorio) habló con los dirigentes paraguayos y les dijo: ‘me contactaron de Colombia y mi prioridad es mi país, es mi sueño’. La gente de Paraguay le pidió que arreglara sus cosas y que lo esperaban. Esta fue la situación”, indicó.

Pero esto no es todo. Puccetti manifestó que si Osorio hubiese sido el técnico de la Selección, Barranquilla no sería la única sede del equipo, pues esta rotaría entre las principales ciudades del país.

“La idea de Osorio es que no solo juegue en Barranquilla, sino en Cali, Medellín y Bogotá”, puntualizó.

Finalmente, argumentó que la visita de Osorio al país no tiene que ver con nada deportivo, sino por motivos personales del entrenador: “él ya piensa absolutamente en Paraguay”.

