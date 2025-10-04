Luis Díaz le madrugó al Frankfurt: anotó gol a los 14 segundos

El Bayern Múnich volvió al ruedo este sábado 4 de octubre enfrentando al Eintracht Frankfurt por la sexta jornada de la Bundesliga, en un duelo donde los bávaros ya ganan 2-0.

Desde el inicio del compromiso, Luis Díaz se perfila como la gran figura del encuentro, luego de que necesitara apenas 14 segundos para abrir el marcador y darle la ventaja al Bayern.

El guajiro sigue atravesando un excelente momento con el club alemán, siendo determinante en el ataque y guiando al equipo por el camino del triunfo. Su actuación llega justo antes de unirse a la Selección Colombia, tras el llamado de Néstor Lorenzo para los partidos preparatorios ante México y Canadá.



¿Cómo fue el gol de Luis Díaz?

Apenas arrancó el partido, un pase llegó al portero Manuel Neuer, quien sacó un potente despeje enviando el balón al fondo del campo. Allí, en una jugada rápida y precisa, Serge Gnabry asistió a Luis Díaz, que no perdonó y abrió el marcador en tan solo 14 segundos de juego.

¡BAYERN LO GANA DESDE EL VESTUARIO DE LA MANO DE LUCHO! El colombiano abrió el marcador ante Frankfurt a los 15 SEGUNDOS en los primeros compases del juego...



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yc5xHwmxfw — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

Este tanto se suma a los buenos números del colombiano en su paso por Alemania. Ya suma cinco goles con el Bayern Múnich, luego de haber debutado en la red ante el Stuttgart en la Supercopa de Alemania.



Bayern se encamina a la goleada gracias a Lucho Díaz

Tras el primer gol, los locales intentaron cerrar espacios y formar bloques defensivos para contener el poder ofensivo del Bayern, pero la estrategia no duró mucho. Al minuto 27, otra jugada colectiva volvió a romper la defensa del Frankfurt.

En esta ocasión, Díaz combinó con Harry Kane, a quien le entregó una asistencia precisa. El delantero inglés definió con categoría ante la portería defendida por Kauã Santos, firmando el segundo tanto del Múnich.

Publicidad

Con esta victoria parcial, el Bayern confirma su buena forma y Luis Díaz sigue consolidándose como una de las piezas más importantes del esquema bávaro. Su velocidad, lectura del juego y capacidad para resolver en pocos segundos lo convierten en una de las grandes figuras de la jornada y en una de las cartas clave para la próxima fecha FIFA con la Selección Colombia.