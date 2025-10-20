Luis Díaz sigue con 'corona' en el Bayern Múnich: lo respaldan a 'capa y espada'

Desde la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich, el equipo bávaro se ha convertido en tendencia en el fútbol mundial. Sus buenos resultados han dado mucho de qué hablar, pero el colombiano no pierde de vista la tarea que le encomendó Vincent Kompany: apoyar en la defensa desde la banda izquierda.

Esa labor ha sido uno de los aspectos que más lo han hecho destacar. Su rendimiento dejó una grata impresión en la Supercopa de Alemania y volvió a lucirse en el reciente clásico ante el Borussia Dortmund. En ese encuentro, el rival presionó con fuerza en los últimos minutos para igualar el marcador en el Allianz Arena, lo que obligó al guajiro y a Harry Kane a retroceder para colaborar en defensa.



Compañeros destacan el aporte de Luis Díaz

Ante la exigencia del partido, el defensor central Dayot Upamecano reconoció el esfuerzo del colombiano y valoró su compromiso defensivo, al igual que el del delantero inglés. Según el francés, verlos correr y apoyar en la recuperación de la pelota fue un impulso para todo el equipo.

“Creo que hoy hemos demostrado que somos un equipo porque, en la segunda mitad, teníamos que defender juntos. Cuando ves a Luis (Díaz) o Harry (Kane) defender en el minuto 80, es maravilloso para nosotros los defensores ver eso”, señaló Upamecano.

El central agregó que espera mantener esa misma dinámica de trabajo y continuar sumando triunfos para aspirar al título esta temporada.



Harry Kane resalta el nivel del colombiano

Tras la victoria del Bayern Múnich sobre el Borussia Dortmund, Harry Kane también elogió a Luis Díaz. El atacante inglés destacó su versatilidad y la entrega que muestra en cada partido, tanto en ataque como en defensa.

“Luis Díaz es increíble. Ha tenido un gran inicio de temporada y es muy efectivo en las áreas peligrosas. Trabaja duro para el equipo, defiende y ha sido un placer compartir con él. Además, tiene un gran potencial y es muy relevante en los momentos clave”, comentó Kane.

El próximo reto del Bayern Múnich será ante el Club Brujas, el miércoles 22 de octubre, a las 2:00 de la tarde, por una nueva fecha de la Champions League. Tanto el conjunto alemán como el belga llegan motivados: los bávaros lideran la tabla con dos victorias consecutivas, mientras que el Brujas buscará sorprender y sumar puntos frente a un rival que luce intratable.