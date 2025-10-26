Luis Suárez extiende su racha goleadora en el triunfo del Sporting

El colombiano Luis Suárez marcó este domingo un nuevo gol en la victoria a domicilio del Sporting sobre el Tondela 3-0, alargando la buena racha que acumula en esta temporada y consolidándose como una de las principales figuras del club lisboeta.

En su temporada de debut, Suárez, de 27 años, lleva 8 goles y 2 asistencias en 13 partidos disputados con los 'leones', equipo al que llegó procedente del Almería.

En esta novena jornada de la liga portuguesa, Suárez fue el encargado de estrenar el marcador con un gol en el minuto 18 tras una jugada en la que logró zafarse de dos de sus adversarios y selló un remate con el pie izquierdo.

Ya en la segunda parte, el portugués Pedro Gonçalves firmó el segundo tanto en el 59 y, antes de que el árbitro pitara el final del partido, el también portugués Geovany Quenda anotó el último de los 'leones'.



Con esta victoria, el Sporting subió hasta la segunda posición en la tabla de la liga lusa, a tan solo un punto del Porto, con quien está empatado actualmente -22-, a falta de que los 'dragones' jueguen mañana su partido correspondiente a esta jornada frente al Moreirense.

El tercer puesto es para el Benfica, que suma 21 puntos, equipo dónde milita el también colombiano Richard Ríos.

Luis Suárez en el triunfo de Sporting AFP