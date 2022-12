Maicol Balanta arremete contra Santa Fe y el club le responde desmintiéndolo

La polémica de Maicol Balanta y su salida de Independiente Santa Fe sigue abierta. Hasta donde aparentemente había terminado la novela, el delantero firmó con Medellín luego de renunciar con el equipo cardenal, pero en declaraciones recientes, el ahora ‘poderoso’ arremetió contra los bogotanos.

El jugador del Medellín dijo, en entrevista con la periodista Pilar Velásquez, que no salió de Santa Fe por supuestamente haber presentado varios actos de indisciplina, como se rumoró en su momento. Además, agregó que es falso que saliera del club bogotano aduciendo a problemas personales.

“Todo el país le cree al presidente (Eduardo Méndez), pero estoy tranquilo, porque si fuera un tipo que me la pasara de joda, no daría el rendimiento que doy en los clubes. Yo nunca comuniqué problemas personales, lo de la pretemporada, todo eso es falso”, dijo el jugador.

Cuando se comunicó la salida de Maicol Balanta, Santa Fe aseguró que el jugador “manifestó tener algunos problemas personales que le impidieron presentarse al inicio de pretemporada”. Días después, firmó con Independiente Medellín.

No obstante, la polémica giró a la ausencia del jugador en la pretemporada cardenal, que estaba prevista para el 2 de enero, pero fue hasta el 8 de ese mismo mes que Balanta se presentó en Santa Fe para dar por terminado su carrera. De inmediato, los rumores de supuesta indisciplina del delantero comenzaron a conocerse, por lo que él mismo dijo que quisieron dañar su imagen.

“Siempre fui un tipo juicioso, yo no puedo maltratar mi cuerpo sabiendo que es mi herramienta de trabajo. El agua sucia me la quisieron echar a mí, dañar mi imagen, me la dañaron, pero arriba hay un Dios. En Santa Fe siempre di lo mejor”, añadió.

El club, luego de las declaraciones del jugador, emitió un comunicado reiterando que Balanta sí se presentó aduciendo problemas personales para salir de la institución. Además, informó que Independiente Medellín tuvo que asumir una deuda que tenía el futbolista con el cuadro bogotano.

🖋️ Comunicado Oficial pic.twitter.com/5C79UW6hMk — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 27, 2020

Además, Balanta aseguró que fue el presidente Eduardo Méndez quien nunca quiso decirle a la afición del ‘León’ que el cuerpo técnico no iba a contar con él para el primer semestre de 2020, mientras que él sí quería seguir vistiendo la camiseta albirroja.

“La hinchada se preguntaba: ¿Y Balanta? Pero él (Méndez) nunca quiso decirles que no querían contar con Balanta, esa es la verdad. En diciembre se quedó en un acuerdo con él, él no me dijo preséntese, nada. Yo nunca quise irme de Santa Fe, le tenía un aprecio a la institución y al equipo por hacerme sentir que estaba en casa, no quería salir en las condiciones en las que se presentó, muchos hinchas se quedaron con la versión que dio el presidente, cuando no fue así. Estoy tranquilo porque de la forma en que salí no fue porque quise, sino porque ya habían tomado decisiones”, dijo.

