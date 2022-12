¿Manchester o Real Madrid? Cristiano Ronaldo confesó qué equipo extraña más

El portugués afirmó que el Real Madrid fue el club que le marcó en toda su carrera y que la ciudad de Madrid es "la que más" echa de menos, todo durante la gala del premio Marca Leyenda, entregado este lunes en la capital de España.

En sus primeras palabras durante la gala de la entrega del premio que se celebró en el Teatro Reina Victoria de Madrid, recordó con cariño al club en el que ganó cuatro Ligas de Campeones, entre otros trofeos.

"Madrid es una ciudad que me marcó mucho, no solo a nivel futbolístico, también a nivel personal. Fue el club que me marcó. He jugado nueve años en el Real Madrid y por eso tengo un cariño muy especial por Madrid", reconoció.

"Echo de menos los dos. Pero por las circunstancias de la vida, he estado más años en el Madrid, mis niños crecieron aquí... Echo más de menos al Madrid", declaró al ser preguntado sobre si añoraba más el Manchester United o el Real Madrid.

Al acto acudió el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el que compartió un momento especial antes de hacerse una foto juntos tras recibir el Marca Leyenda.

Cristiano destacó su rendimiento la pasada temporada tras salir del Real Madrid, después de nueve años, a otra liga como la Serie A: "No es fácil salir del Real Madrid después de estar nueve años y llegar a Italia, en una liga diferente, compañeros diferentes, con 33 años, pero fue una de las mejores temporadas que he hecho".

El portugués fue preguntado por niños durante el acto y respondió con un "yo también", después de que un pequeño le dijera que le dio pena que se marchara del Real Madrid".

Destacó de su palmarés la Eurocopa conquistada con Portugal como el trofeo más importante que ha ganado: "Todos los trofeos son importantes, pero a nivel de clubes ya gané la Champions, Supercopa, la Liga... posiblemente la Supercopa con Portugal fue el trofeo más importante de mi carrera porque es mi país, mi familia... posiblemente sea el trofeo más especial que haya ganado en mi carrera", dijo tras pensárselo durante unos segundos.

Por último, el delantero aseguró que intentará volver a ganar la Liga de Campeones a pesar de la dificultad y señaló que el Barcelona ha fichado bien durante este mercado veraniego: "Lo intentaremos, como siempre. Sabemos que es una competición muy, muy difícil y que todos los equipos quieren ganar. Madrid, Barcelona, que se reforzó muy bien, Atlético, City... Ojalá, vamos a luchar por ello".

Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, le dedicó unas palabras a Cristiano en las que enalteció su figura y justificó el premio que le otorgaban y que recibió Michael Jordan por primera vez en 1997. Uniéndose a una lista de nombres ilustres entre las que figuran Leo Messi, Diego Armando Maradona, Rafa Nadal, Marc Márquez o Magic Johnson, entre otros.

"Un delantero que a lo largo de su vida ha ido cumpliendo sus sueños. Ha logrado registros que nadie en la historia del fútbol ha logrado alcanzar y que le convierten en un jugador único desde que el fútbol se inventó; nadie ha logrado levantar los títulos que él ha conseguido con sus clubes y su selección", destacó.

"Estamos ante un personaje único. La grandeza de alguien se mide por el hueco que deja al marcharse, y tu dejaste uno muy grande. Eres un ejemplo de convencimiento, compromiso y ambición. Estás hecho del mismo material que los sueños. Además, tienes el mejor premio que se puede tener que es ser admirado en todo el planeta", concluyó.

El acto lo cerró el propio Cristiano Ronaldo agradeciendo el Marca Leyenda: "Es un trofeo superimportante. Agradecer a MARCA este evento que me deja muy honrado. Sé quién ganó este trofeo e irá a un sitio muy muy bonito en mi museo. Es bonito regresar a Madrid, es de las ciudades más bonitas del mundo. Le tengo mucho cariño a Madrid por la historia que he dejado aquí, donde he pasado muchos años. Agradecer a toda la gente que me ha ayudado a lograrlo durante toda mi carrera. Es un orgullo para mí y espero poder volver lo más pronto a Madrid porque es una ciudad que me encanta", concluyó.