"Maradona era un dios sucio, pecador, el más humano entre los dioses": palabras de Eduardo Galeano

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras la muerte de Diego Armando Maradona , considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia.

Pocas veces se ha visto una persona que simbolice tanto para un país como lo fue Maradona para Argentina. Tanto así que sus restos están en la Casa Rosada, palacio de Gobierno de Buenos Aires, donde miles de argentinos le han rendido homenaje al 10.

Grandes jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo rindieron homenaje al 'Pelusa' en sus redes sociales.

Entre homenajes, dedicatorias, publicaciones en redes sociales por parte de diferentes figuras del fútbol, deportes, políticos y periodistas quizás uno de los homenajes que mejor resume lo que fue 'El Diego' lo hizo el fallecido periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano.

En su libro 'Cerrado por Fútbol', Galeano escribió un corto texto resumiendo lo que era Maradona desde su perspectiva.

Maradona

"Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer, en apenas cinco minutos, los dos goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los dos: no sólo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino también, y quizá más, el gol del ladrón, que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no sólo por sus prodigiosos malabarismos sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, lo hizo prisionero.

Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la exitoína. Los análisis, de orina o de sangre, no delatan esta droga".

Eduardo Galeano

Argentina y el mundo del fútbol se han rendido en homenaje a Maradona tras su muerte a los 60 años, incluso se han decretado tres días de duelo nacional en el país.