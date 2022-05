María Camila Osorio dijo que "los abucheos le afectaron" en su derrota en el Roland Garros

Derrotada por la francesa Diane Parry, quien jugó con el público a su favor, la colombiana María Camila Osorio reconoció que los abucheos de los miles de espectadores de la Simone Mathieu le afectaron, pero asumió que tiene que aprender a vivir con situaciones así.

"Para ser honesta, me afectó, nunca me había pasado que me abuchearan pero, como todo, es aprender" a vivir con ello, refirió Osorio, de 20 años y 66 del circuito.

Preguntada por si le pareció en algún momento el público local irrespetuoso, la tenista señaló que "va a haber público a favor y en contra" y recordó que el Open de Bogotá sucede lo contrario con ella.

"A muchos les ha pasado y hay que convivir con ello, no ha sido por eso que perdí, pero sí que me afectó y me dio un poco de pena después del partido", indicó.

Osorio, que mejoró con la segunda ronda la marca de 2019, se felicitó por estar de nuevo en buena forma y encadenando partidos, después de haber superado una larga lesión.