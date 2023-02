María Isabel Urrutia: “Renuncio no por ser corrupta sino por combatir la corrupción en MinDeporte”

Una de las sorpresas del gabinete del Gobierno de Gustavo Petro está relacionada con la salida de María Isabel Urrutia del Ministerio del Deporte. Aunque en las últimas horas fue notificada de la decisión por la jefa del gabinete, Laura Sarabia, y no por el propio presidente.

“Ella me llamó a las 6:45 y me dijo que el presidente había tomado la decisión, pero yo he trabajado: destrabé los Juegos Nacionales”, dijo la saliente ministra en conversación con Noticias Caracol .

Urrutia, medallista olímpica y que solo duró seis meses en el cargo, manifestó que todavía sigue siendo ministra del Deporte porque no se ha efectuado oficialmente su renuncia. Sin embargo, manifestó que renunciará en los próximos días.

“Es una traición no a María Isabel, sino al pueblo colombiano. Fuimos a las regiones, hemos hecho el trabajo (…) El 31 de diciembre quedaron despedidos 2.500 funcionarios que desangraban al Estado colombiano. De pronto eso no les gustó a muchos, porque era el cambio. Hacer ese cambio seguramente me generó salir del ministerio (…) En el transcurso de estos días presentaré mi renuncia, dignamente, pero explicándole el pueblo colombiano que renuncio no por ser corrupta sino por combatir la corrupción”, añadió la exdeportista.

¿Por qué salió María Isabel Urrutia?

Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, contó en el programa radial que María Isabel Urrutia en los pocos meses que estuvo cumplió con su labor y en su camino trató de hacer cambios que, probablemente, molestaron a algunas personas con poder.

“Desalojó a una funcionaria, esposa de un alto dirigente del deporte colombiano que tenía que ver con documentos sensibles como los contratos. Después le quitó el trámite al Comité Olímpico Colombiano, se dio cuenta que solo llegaba el 70 % a las federaciones de lo que en total el ministerio giraba, quitó ese puente para que llegara más plata a las federaciones”, dijo.

Además, la saliente ministra hizo efectiva la póliza de cumplimiento al constructor de la pista de atletismo del estadio Alberto Grisales, en Cali. De acuerdo con el periodista, el responsable no cumplió con lo firmado para evitar un detrimento patrimonial.

“Resulta que ese es el contratista favorito en las últimas administraciones de la Gobernación del Cauca (...) ¿Quién designaron al ministerio? Pues una señora afiliada al partido de La U”, añadió el periodista.