Mariana Pajón arremete contra Nairo por sus declaraciones sobre Fedeciclismo

En un audio filtrado que circula en las redes sociales, la doble campeona olímpica Mariana Pajón critica fuertemente las recientes declaraciones de Nairo Quintana en contra de Jorge Ovidio González y Fedeciclismo.

El ciclista boyacense había manifestado en su momento que “una dirigencia que por años no ha presentado balances económicos, que no manda a todos sus deportistas cuanto tienen todos los cupos a mundiales, una dirigencia que no acompaña a las ligas en el desarrollo de las carreras, no les brinda el apoyo”.

Para Mariana las declaraciones de Nairo se dieron porque no ganó el candidato que apoyaba como presidente en la Federación Nacional de Ciclismo.

“A mí la verdad me tiene triste que una persona como Nairo tiene que medir mucho sus palabras porque es capaz de construir y de destruir, y eso es lo que acaba de hacer. Que él no haya ganado lo que quería ganar no significa que pueda destruir a una federación como lo hizo”, manifestó en un audio filtrado enviado a su padre Carlos Mario Pajón.

Mariana Pajón, si bien advirtió que hay muchas cosas por mejorar en la Federación, afirmó estar muy triste porque Nairo habló “sin argumentos, sin información”.

Ya el pasado 21 de abril el propio Jorge Ovidio González, presidente de Fedeciclismo, había respondido a Nairo Quintana en una entrevista a BLU Radio, en la que manifestó, entre otras cosas, que el pedalista boyacense no conoce la realidad del ciclismo en Colombia.

La autenticidad del audio fue confirmada por Miguel Pajón, hermano de Mariana, de acuerdo al portal Colombia.com