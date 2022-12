Mayer Candelo apareció en la pretemporada de Nacional

Mayer Candelo ha estado presente en los entrenamientos de la pretemporada de Nacional y en entrevista con Blog Deportivo, habló de su cercanía con Juan Carlos Osorio y otros técnicos dentro y fuera del país.

“Me quedé sin equipo, ando recorriendo el país, empecé por Medellín y el profe fue la primera persona con la que pude tener contacto y pedirle el favor si me dejaba ver su pretemporada y seguir aprendiendo. Mañana tocaré otra puerta y ojalá se me pueda abrir para seguir conociendo, no es porque estoy escogiendo uno u otro, sino que estoy recorriendo todo el país, iré a España donde Lillo con otros equipos”, detalló.

Publicidad

Candelo, quien el año pasado debutó como técnico con Cortuluá, aseguró que su relación con los jugadores del cuadro verde es cercana, pues siempre ha tratado de orientar a los futbolistas más jóvenes, aunque estén en el equipo rival.

“Te admiran lo que hiciste como futbolista, me sentí muy cercano. Como estamos en este mismo medio es fácil la relación porque nos une todo (…) uno está es para crecer, no me puede dar pena querer ser mejor, la profesión nos obliga a alimentarnos de conocimiento para el día que empecemos a trabajar llegar a grandes ligas porque soñamos en grande”, expresó.

Le puede interesar: Se filtra la nueva camiseta de Atlético Nacional y enamora a sus hinchas

Publicidad

Escuche la entrevista completa:

Publicidad