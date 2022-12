“Me dolió en el alma, pero el fútbol da muchas vueltas”: Borja respondió a Menezes

El delantero de la Selección Colombia Miguel Ángel Borja habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre las polémicas declaraciones de su entrenador en el Palmeiras, Mano menezes, en donde atacó el rendimiento del colombiano y su trayectoria.

“Cuando vi eso me sorprendió mucho, me dolió en el alma porque dijo que yo no tenía la trayectoria para llegar a Palmeiras. No me gustó que me señalen, pero tampoco a otras personas, el fútbol da muchas vueltas y hoy estamos en un lugar no tan bueno, pasa el tiempo y estaremos bien”, dijo.

“Ahora tengo que entrenarme bien para jugar mejor y escucharé esas palabras antes de entrar al campo de ahora en adelante”, añadió.

Sin embargo, Borja destacó que habló “en persona” con Menezes tras sus palabras.

“Hablé con él personalmente este miércoles antes del partido, antes de que saliera el comunicado, entonces le dije que las palabras quedarían ahí, él entendíó, pero le comenté que mi empresario me iba a defender”, expresó.

¿Futuro en el Junior de Barranquilla?

“Eso lo sabe mejor mi agente, yo solo entreno cada día para mejorar, no quiero seguir en esta posición en la que estoy porque nada es estable, en su momento llegará la bendición para anotar gol”, afirmó.

“Me gustaría jugar en Junior, si es la voluntad de que sea en el 2020 estaré dispuesto a hacerlo, solo depende de las directivas”, comentó.

