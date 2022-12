"Me gustaría que viniera a Italia": Cristiano reta a Messi

El futbolista Cristiano Ronaldo invitó este lunes en la prensa a su eterno rival, el argentino Leo Messi, al "desafío" de unírsele en el campeonato italiano, donde el astro portugués juega con la Juventus de Turín tras "salir de (su) zona de confort".

"Me gustaría que un día viniera a Italia. Espero que acepte el desafío como yo, pero si él está contento (en Barcelona, donde ha jugado toda su carrera profesional) lo respeto", dijo a la Gazzetta dello Sport el exdelantero del Real Madrid, traspasado este verano a la Juventus luego de nueve temporadas en la capital española.

"He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal y con mi selección nacional, mientras que él todavía está en España", añadió el quíntuple campeón del Balón de Oro. "Para mí la vida es un desafío, me gusta eso y me gusta hacer feliz a la gente", amplió el portugués, asegurando que no echaba de menos a Messi. "A lo mejor es él quien me echa de menos".

"Es un jugador fantástico y un buen tipo, pero no echo nada de menos aquí. Salí de mi zona de confort y acepté este desafío en Turín, he demostrado que todavía soy un jugador increíble", cerró el delantero de 31 años, que ha marcado 11 goles esta temporada.