En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Becas de Colfuturo
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Caicedo explica "incoherencias" para bajarse de consulta de izquierda: "Son gobernistas"

Caicedo explica "incoherencias" para bajarse de consulta de izquierda: "Son gobernistas"

Según el exgobernador de Magdalena, Colombia no puede quedarse en “una transición inconclusa”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad