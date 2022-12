Me hubiera gustado que River-Boca se jugara en Buenos Aires: alcaldesa de Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dio la bienvenida a los equipos argentinos River Plate y Boca Juniors, que disputarán el domingo la final de la Copa de Libertadores en el estadio Santiago Bernabéu, y espera que "no haya el más mínimo acto de violencia".



A la alcaldesa le hubiera gustado "mucho que este partido que van a disputar estos dos grandes equipos se celebrara en Buenos Aires, donde se tenía que celebrar", según expresa en un comunicado.



"La violencia en el deporte es algo que nos preocupa mucho. En el II Foro contra la Violencia Urbana, celebrado el mes pasado, desde el Ayuntamiento insistimos mucho en que hay que luchar contra la violencia en el deporte", continúa en un mensaje de audio.

"Nos sentimos orgullosos de que Madrid sea una ciudad de paz, que puede ser útil no solamente para acoger a este partido sino para que nunca más sea necesario que un partido no se haga donde se debe hacer, que es allí de donde proceden los equipos", agrega la regidora.



"Bienvenida Argentina, bienvenidos los equipos. Que gane el mejor y que disfruten todos mucho con el deporte. Y, por Dios, que no haya el más mínimo acto de violencia", concluye Carmena.



Para la final de la Copa Libertadores, que se disputará el próximo domingo, 9 de diciembre, en el estadio Santiago Bernabéu, se ha preparado un fuerte dispositivo de seguridad para prevenir eventuales incidentes entre los hinchas del River Plate y del Boca Juniors, motivo por el que no se pudo disputar en Buenos Aires.